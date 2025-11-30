Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,25 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,30 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,94 €
|Abst. Kursziel*:
12,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,96%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|09:31
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
