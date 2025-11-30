DAX 23.713 -0,5%ESt50 5.669 +0,0%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.635 -4,3%Euro 1,1617 +0,2%Öl 63,53 +0,5%Gold 4.249 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Airbus 938914 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor AR-Wechsel -- Bitcoin knickt ein -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, TKMS im Fokus
Top News
Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert
Airbus- und Lufthansa-Aktie uneinig: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch Airbus- und Lufthansa-Aktie uneinig: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,97 EUR ±0,00 EUR -0,13 %
STU
2,94 EUR -0,04 EUR -1,27 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,25 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

Deutsche Bank AG

Aroundtown SA Hold

09:31 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,97 EUR 0,00 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,94 €		 Abst. Kursziel*:
12,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,96%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

09:31 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Aroundtown SA Neutral UBS AG
27.11.25 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

finanzen.net Expertenprognosen Experten sehen bei Aroundtown SA-Aktie weniger Potenzial Experten sehen bei Aroundtown SA-Aktie weniger Potenzial
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX
finanzen.net MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Aroundtown SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich freundlich
dpa-afx Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
RSS Feed
Aroundtown SA zu myNews hinzufügen