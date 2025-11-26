Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,49 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Gewerbeimmobilien-Spezialisten für die ersten neun Monate und den bestätigten Jahresausblick sei insgesamt neutral zu werten, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,95 €
|Abst. Kursziel*:
1,63%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,21%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
