DAX 23.777 +0,2%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.373 +0,0%Top 10 Crypto 12,43 +0,5%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.975 +1,2%Euro 1,1582 -0,1%Öl 63,10 +0,1%Gold 4.151 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 PUMA 696960 Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
SAP SE-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein SAP SE-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Vonovia SE-Aktie Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Vonovia SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,96 EUR +0,01 EUR +0,41 %
STU
2,76 CHF +0,01 CHF +0,29 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,49 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

Deutsche Bank AG

Aroundtown SA Hold

09:36 Uhr
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,96 EUR 0,01 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Gewerbeimmobilien-Spezialisten für die ersten neun Monate und den bestätigten Jahresausblick sei insgesamt neutral zu werten, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,95 €		 Abst. Kursziel*:
1,63%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,21%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

09:36 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
08:01 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.25 Aroundtown SA Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

finanzen.net Lukrative Aroundtown SA-Investition? MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Aroundtown SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich freundlich
dpa-afx Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
Dow Jones Aroundtown sieht sich auf Kurs für Ziele 2025 nach 9M
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
RSS Feed
Aroundtown SA zu myNews hinzufügen