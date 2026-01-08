Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 174,18 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell nach dem Produktionsbericht zum vierten Quartal von 2900 auf 2850 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ölkonzern habe operativ ein typisch schwaches Jahresende verzeichnet, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Nettogewinnprognose für das Schlussvierteljahr um 14 Prozent./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,23 £
|Abst. Kursziel*:
8,65%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,24 £
|Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
