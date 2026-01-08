DAX 25.268 +0,6%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.489 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.824 -0,3%Euro 1,1648 -0,1%Öl 62,45 -0,4%Gold 4.487 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Wall Street höher erwartet -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften
DroneShield-Aktie klettert: Trumps Verteidigungsbudget-Vorstoß befeuert Rally DroneShield-Aktie klettert: Trumps Verteidigungsbudget-Vorstoß befeuert Rally
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
30,36 EUR +0,12 EUR +0,40 %
STU
26,24 GBP +0,62 GBP +2,42 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 174,18 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

14:16 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
30,36 EUR 0,12 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell nach dem Produktionsbericht zum vierten Quartal von 2900 auf 2850 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ölkonzern habe operativ ein typisch schwaches Jahresende verzeichnet, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Nettogewinnprognose für das Schlussvierteljahr um 14 Prozent./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,23 £		 Abst. Kursziel*:
8,65%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,24 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

14:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
08.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Dow Jones Viertes Quartal Shell-Aktie fällt: Höhere Upstream-Produktion erwartet, Downstream schwächer Shell-Aktie fällt: Höhere Upstream-Produktion erwartet, Downstream schwächer
dpa-afx Shell leidet unter sinkenden Ölpreisen - Aktie schwach
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3600 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3400 Pence
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr verdient
Zacks Shell (SHEL) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
Benzinga Shell Flags Chemicals Losses And Lower Trading Gains
Zacks Shell Secures Petrovietnam Gas' First Long-Term LNG Contract
Zacks Shell Eyes Venezuelan Gas as Sanctions Ease and Markets Shift
Zacks Shell (SHEL) Laps the Stock Market: Here's Why
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on Shell PLC?
Benzinga If You Invested $1000 In Shell Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Korea Times N. Korea's Kim calls for expanding missile, shell production capacity
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen