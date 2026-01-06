DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,1%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.405 -1,0%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,13 -0,4%Gold4.432 -0,5%
Viertes Quartal

Shell-Aktie fällt: Höhere Upstream-Produktion erwartet, Downstream schwächer

08.01.26 09:12 Uhr
Shell-Aktie sinkt: Upstream-Produktion steigt wohl, Downstream-Bereich belastet Ergebnis | finanzen.net

Shell rechnet mit einer höheren Öl- und Gasproduktion, hat jedoch vor Schwächen in seinem Downstream-Bereich gewarnt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
30,19 EUR -0,31 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der in London ansässige Energiekonzern gab am Donnerstag bekannt, dass die Upstream-Produktion - also die Förderung von Rohöl und Erdgas - im vierten Quartal voraussichtlich zwischen 1,84 Millionen und 1,94 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gelegen haben dürfte. Im dritten Quartal lag die Produktion bei 1,83 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.

Allerdings wird erwartet, dass das bereinigte Ergebnis im Marketingbereich durch saisonale Faktoren und eine nicht zahlungswirksame latente Steueranpassung beeinträchtigt wird. Der Bereich Chemikalien und Produkte wird voraussichtlich einen bereinigten Verlust ausweisen. Im Londoner Handel notiert die Shell-Aktie zeitweise 3,33 Prozent tiefer bei 26,56 Pfund.

Von Adam Whittaker

DOW JONES

