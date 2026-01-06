Shell-Aktie fällt: Höhere Upstream-Produktion erwartet, Downstream schwächer
Shell rechnet mit einer höheren Öl- und Gasproduktion, hat jedoch vor Schwächen in seinem Downstream-Bereich gewarnt.
Werte in diesem Artikel
Der in London ansässige Energiekonzern gab am Donnerstag bekannt, dass die Upstream-Produktion - also die Förderung von Rohöl und Erdgas - im vierten Quartal voraussichtlich zwischen 1,84 Millionen und 1,94 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gelegen haben dürfte. Im dritten Quartal lag die Produktion bei 1,83 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.
Allerdings wird erwartet, dass das bereinigte Ergebnis im Marketingbereich durch saisonale Faktoren und eine nicht zahlungswirksame latente Steueranpassung beeinträchtigt wird. Der Bereich Chemikalien und Produkte wird voraussichtlich einen bereinigten Verlust ausweisen. Im Londoner Handel notiert die Shell-Aktie zeitweise 3,33 Prozent tiefer bei 26,56 Pfund.
Von Adam Whittaker
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Shell (ex Royal Dutch Shell) News
Bildquellen: ksl / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com