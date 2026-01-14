DAX 25.320 -0,1%ESt50 6.024 -0,3%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.131 -0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 64,43 +0,9%Gold 4.609 -0,2%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

31,79 EUR +0,28 EUR +0,87 %
STU
29,34 CHF -0,18 CHF -0,61 %
BRX
Marktkap. 179,45 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,79 EUR 0,28 EUR 0,87%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Lydia Rainforth thematisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Energiesicherheits-Bericht des Ölkonzerns. Die Energielandschaft werde nicht mehr primär von Technologie oder Politik geprägt, sondern von einer sich verschärfenden, globalen und mehrstufigen Krise aufgrund von Fragmentierung, Sicherheitsspannungen und ungleichmäßigem KI-Einfluss./rob/tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,40 £		 Abst. Kursziel*:
45,97%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

10:36 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
14.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
08.01.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

