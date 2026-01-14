Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 179,45 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Lydia Rainforth thematisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Energiesicherheits-Bericht des Ölkonzerns. Die Energielandschaft werde nicht mehr primär von Technologie oder Politik geprägt, sondern von einer sich verschärfenden, globalen und mehrstufigen Krise aufgrund von Fragmentierung, Sicherheitsspannungen und ungleichmäßigem KI-Einfluss./rob/tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,40 £
|Abst. Kursziel*:
45,97%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,20 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
