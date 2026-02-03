DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -7,2%Nas22.769 -2,1%Bitcoin61.250 -4,3%Euro1,1797 -0,2%Öl69,26 +2,1%Gold4.898 -1,0%
Kennzahlen im Blick

Ausblick: Shell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

04.02.26 18:46 Uhr
Shell wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
33,40 EUR 0,72 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

20 Analysten schätzen, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 63,20 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 53,75 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 30 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,19 USD je Aktie, gegenüber 2,00 GBP je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 270,80 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 214,24 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

