Energiewende

Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck

14.01.26 09:24 Uhr
BP-Aktie gibt nach: Hohe Sonderbelastungen trüben das vierte Quartal ein | finanzen.net

Der britische Mineralölkonzern BP rechnet im vierten Quartal 2025 mit Wertminderungen zwischen 4 und 5 Milliarden US-Dollar, größtenteils im Zusammenhang mit seinen Geschäften zur Energiewende.

BP erklärte am Mittwoch in seinem Trading Statement, dass die Belastungen "hauptsächlich dem Segment Gas und kohlenstoffarme Energie" zuzuschreiben seien. Zudem wiesen die Briten auf schwache Ergebnisse im Bereich Ölhandel im vierten Quartal hin. BP erwartet, dass die Öl- und Gasförderung im Schlussquartal weitgehend stabil zum dritten Quartal geblieben ist.

BP macht jedoch weiterhin Fortschritte beim Abbau der Nettoverschuldung im Rahmen des Turnarounds, der darauf abzielt, die Bilanz und den Shareholder-Value zu steigern. Die Nettoverschuldung zum Ende des vierten Quartals wird laut BP voraussichtlich in einer Spanne von 22 bis 23 Milliarden Dollar liegen, verglichen mit 26,1 Milliarden Dollar am Ende des dritten Quartals. Darin enthalten seien Erlöse aus Veräußerungen von rund 3,5 Milliarden Dollar, womit sich der Gesamtjahresbetrag auf rund 5,3 Milliarden Dollar beläuft, verglichen mit der vorherigen Konzernprognose von über 4 Milliarden Dollar.

Ende Dezember wurde bekannt, dass CEO Murray Auchincloss seinen Posten an der Spitze des Ölkonzerns BP nach weniger als zwei Jahren abgibt. BP hat Meg O'Neill, bisher CEO von Woodside Energy, zur neuen Chefin ernannt, die am 1. April dieses Jahres übernimmt. Mit der Ernennung von O'Neill bricht BP mit seiner langjährigen Tradition, Manager aus den eigenen Reihen zum CEO zu befördern. BP ist nach einem erfolglosen Vorstoß weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien seit Jahren im Niedergang. Der Marktwert des Unternehmens sank von 250 Milliarden Dollar im Jahr 2006 auf etwa 90 Milliarden Dollar (Stand Ende Dezember) - deutlich weniger als der US-Rivale Conocophillips.

Auch der Wettbewerber Shell hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass die Ergebnisse aus dem Ölgeschäfts in den letzten drei Monaten des Jahres 2025 voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen würden als im Vorquartal, trotz einer höheren Fördermenge.

Die BP-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,57 Prozent tiefer bei 4,34 Pfund.

DOW JONES

