Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 180,2 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns sei schwach ausgefallen und dürfte auf den Marktschätzungen für den Überschuss im vierten Quartal lasten, schrieb Mark Wilson in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
34,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,84 £
|Abst. Kursziel*:
31,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,93 £
|Abst. Kursziel aktuell:
31,12%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:56
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
