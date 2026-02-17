DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Insgesamt seien die vorläufigen Eckdaten des Maschinenbauers für 2025 besser als erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei die klar verbesserte Profitabilität infolge von Kostenmaßnahmen und einer effizienteren Auftragsabwicklung./rob/edh/he

