DAX 24.869 +1,3%ESt50 5.924 +1,3%MSCI World 4.485 +0,9%Top 10 Crypto 12,55 -4,5%Nas 23.412 +0,8%Bitcoin 80.470 +3,1%Euro 1,1725 +0,0%Öl 61,74 +1,6%Gold 4.448 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Bitcoin-Ausblick 2026: Warum der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen könnte Bitcoin-Ausblick 2026: Warum der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen könnte
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026 Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dürr Aktie

Kaufen
Verkaufen
Dürr Aktien-Sparplan
22,75 EUR -0,10 EUR -0,44 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,58 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 556520

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005565204

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DUERF

Bernstein Research

Dürr Outperform

19:16 Uhr
Dürr Outperform
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
22,75 EUR -0,10 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Maschinenbauer habe vor Weihnachten seine Prognose für den frei verfügbaren Cashflow für 2025 angehoben und zugleich die Prognose für die Nettoverschuldung gesenkt, begründete Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie sein neues Kursziel./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Outperform

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
22,65 €		 Abst. Kursziel*:
72,19%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
71,43%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

19:16 Dürr Outperform Bernstein Research
10.12.25 Dürr Neutral UBS AG
08.12.25 Dürr Outperform Bernstein Research
05.12.25 Dürr Buy Warburg Research
02.12.25 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Dürr-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX steigt zum Handelsende
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX liegt im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX notiert zum Start im Plus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert schlussendlich
dpa-afx Dürr-Aktie zieht kräftig an: Prognose für Mittelzufluss erhöht
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Gewinnzone
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG raises forecast for free cash flow
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Dürr AG zu myNews hinzufügen