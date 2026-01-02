Dürr Aktie
Marktkap. 1,58 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Maschinenbauer habe vor Weihnachten seine Prognose für den frei verfügbaren Cashflow für 2025 angehoben und zugleich die Prognose für die Nettoverschuldung gesenkt, begründete Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie sein neues Kursziel./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
22,65 €
|Abst. Kursziel*:
72,19%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
22,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,43%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
