BP Aktie
Marktkap. 84,59 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP von 510 auf 526 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit Verweis auf eingestellte Aktienrückkäufe und erhöhte Einsparungen sprach Werner Eisenmann am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Ölkonzerns von einem harten Schnitt für eine bessere Zukunft./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Kaufen
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
4,48 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
4,48 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|19:06
|BP Kaufen
|DZ BANK
|11:56
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
