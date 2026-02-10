BP Aktie
Marktkap. 84,22 Mrd. EURKGV 1.664,62
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 465 auf 455 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Entscheidung des Ölkonzerns, die Aktienrückkäufe auszusetzen, sei ein kluger und notwendiger Schritt, um die Bilanz zu sanieren, schrieb Joshua Stone am Dienstagabend. Da die Nettoverschuldung wahrscheinlich aber erst steigen werde, bevor sie sinke, könne es etwas länger dauern, bis der Markt dies vollständig erkennt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
4,55 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,57 £
|Abst. Kursziel*:
-0,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,58 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,57%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,92 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08:01
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets