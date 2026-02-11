DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 -2,3%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.136 -2,2%Euro1,1871 -0,1%Öl67,60 -2,9%Gold4.924 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Coinbase-Aktie dennoch fester: Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen Coinbase-Aktie dennoch fester: Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Kryptobörse öffnet Bücher

Coinbase-Aktie dennoch fester: Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen

12.02.26 22:20 Uhr
Gewinne brechen ein - Coinbase verpasst Erwartungen klar - Aktie an der NASDAQ dennoch höher | finanzen.net

Die Kryptobörse Coinbase hat ihre Zahlen veröffentlicht. So lief es im abgelaufenen Quartal und im gesamten Geschäftsjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
119,78 EUR -8,88 EUR -6,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50.347,5177 CHF -1.298,7625 CHF -2,51%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.135,7495 EUR -1.257,7412 EUR -2,23%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48.057,7356 GBP -1.101,3301 GBP -2,24%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9.999.166,5226 JPY -265.071,5316 JPY -2,58%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
65.454,1359 USD -1.512,6781 USD -2,26%
Charts|News

Für Coinbase ist das vierte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 4,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,66 US-Dollar im aktuellen Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen hatten zuvor bei 1,02 US-Dollar je Aktie gelegen.

Wer­bung

Daneben entwickelte der Umsatz im sich vierten Quartal negativ: Er lag nach 2,27 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun bei 1,78 Milliarden US-Dollar. Das war weniger als am Markt erwartet worden war, denn der Marktkonsens war beim Quartalsumsatz zuvor von 1,82 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Die Coinbase-Aktie zeigt sich an der NASDAQ im nachbörslichen Handel zeitweise 1,08 Prozent höher bei 142,61 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com, Burdun Iliya / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung