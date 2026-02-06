Zahlen präsentiert

Anleger von Airbnb warteten gespannt auf die neueste Bilanzveröffentlichung. Am Donnerstag war es dann nachbörslich soweit.

Für Airnbnb liefen die Geschäfte im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 schlechter als zuvor. Das fiel von 0,74 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,56 US-Dollar. Damit überraschte der Zimmervermittler negativ, denn Analysten waren im Vorfeld von einem Gewinn in Höhe von 0,666 US-Dollar je Aktie ausgegangen.

Der Umsatz lag unterdessen im Berichtszeitraum bei 2,78 Milliarden US-Dollar. Airbnb konnte seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit verbessern, denn vor Jahresfrist waren noch 2,48 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden. Experten hatten dem Unternehmen bei den Umsätzen zuvor eine Steigerung auf 2,71 Milliarden US-Dollar zugetraut.

An der NASDAQ geht es für die Airbnb-Aktie nachbörslich zeitweise 2,56 Prozent auf 118,93 US-Dollar nach oben.

