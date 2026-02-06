DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 -2,3%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.136 -2,2%Euro1,1871 -0,1%Öl67,60 -2,9%Gold4.924 -3,2%
Zahlen präsentiert

Airbnb-Aktie höher nach durchwachsenen Zahlen: Erlöse überzeugen

12.02.26 22:13 Uhr
NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie legt zu: Umsätze besser als erwartet | finanzen.net

Anleger von Airbnb warteten gespannt auf die neueste Bilanzveröffentlichung. Am Donnerstag war es dann nachbörslich soweit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
98,76 EUR -1,94 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für Airnbnb liefen die Geschäfte im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 schlechter als zuvor. Das fiel von 0,74 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,56 US-Dollar. Damit überraschte der Zimmervermittler negativ, denn Analysten waren im Vorfeld von einem Gewinn in Höhe von 0,666 US-Dollar je Aktie ausgegangen.

Wer­bung

Der Umsatz lag unterdessen im Berichtszeitraum bei 2,78 Milliarden US-Dollar. Airbnb konnte seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit verbessern, denn vor Jahresfrist waren noch 2,48 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden. Experten hatten dem Unternehmen bei den Umsätzen zuvor eine Steigerung auf 2,71 Milliarden US-Dollar zugetraut.

An der NASDAQ geht es für die Airbnb-Aktie nachbörslich zeitweise 2,56 Prozent auf 118,93 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

