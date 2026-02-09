Moderates Wachstum

Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im vierten Quartal moderater als erwartet gewachsen.

Auf vergleichbarer Basis kletterten die LOréal-Erlöse im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 11,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt mit etwa 6,5 Prozent gerechnet. Das Geschäft in China blieb schwierig und das Luxusgeschäft schwächelte etwas. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine verloren am Abend sieben Prozent.

Das operative Ergebnis stieg im Gesamtjahr um 2,4 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge weitete sich von 20,0 auf 20,2 Prozent aus. Unter dem Strich machten die Franzosen mit 6,13 Milliarden Euro 4,4 Prozent weniger Gewinn. Die Dividende soll 7,20 Euro je Aktie betragen.

RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen an das Umsatzwachstum im vierten Quartal seien nicht hilfreich, wenn man die vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und die hohen Erwartungen vor den Zahlen berücksichtige, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Wichtig werde nun der Ausblick der Franzosen auf den weltweiten Kosmetikmarkt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST

PARIS (dpa-AFX)