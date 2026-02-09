DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -2,5%Nas22.687 -1,6%Bitcoin55.477 -1,6%Euro1,1870 -0,1%Öl67,75 -2,7%Gold4.947 -2,7%
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
LOréal-Aktie fällt deutlich: Kosmetikkonzern schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas
Moderates Wachstum

LOréal-Aktie fällt deutlich: Kosmetikkonzern schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas

12.02.26 20:43 Uhr
China-Schock trifft L’Oréal - Aktie rauscht ab | finanzen.net

Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im vierten Quartal moderater als erwartet gewachsen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
364,50 EUR -29,85 EUR -7,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf vergleichbarer Basis kletterten die LOréal-Erlöse im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 11,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt mit etwa 6,5 Prozent gerechnet. Das Geschäft in China blieb schwierig und das Luxusgeschäft schwächelte etwas. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine verloren am Abend sieben Prozent.

Wer­bung

Das operative Ergebnis stieg im Gesamtjahr um 2,4 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge weitete sich von 20,0 auf 20,2 Prozent aus. Unter dem Strich machten die Franzosen mit 6,13 Milliarden Euro 4,4 Prozent weniger Gewinn. Die Dividende soll 7,20 Euro je Aktie betragen.

RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen an das Umsatzwachstum im vierten Quartal seien nicht hilfreich, wenn man die vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und die hohen Erwartungen vor den Zahlen berücksichtige, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Wichtig werde nun der Ausblick der Franzosen auf den weltweiten Kosmetikmarkt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST

PARIS (dpa-AFX)

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumMeistgelesen
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumRatingAnalyst
20:06LOréal OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026LOréal OverweightBarclays Capital
11.02.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
09.02.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20:06LOréal OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026LOréal OverweightBarclays Capital
06.02.2026LOréal BuyUBS AG
05.02.2026LOréal BuyUBS AG
28.01.2026LOréal BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
09.02.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
26.01.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
06.01.2026LOréal SellDeutsche Bank AG
16.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
09.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen