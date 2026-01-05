LOréal Aktie
Marktkap. 194,18 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Tom Sykes verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf regionale Erhebungen der Deutschen Bank für die Aktivität von Kunden des Kosmetikkonzerns. Diese signalisierten per saldo weiterhin eine leichte Abschwächung, da das Wachstum in den USA negativ sei./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
371,00 €
|Abst. Kursziel*:
-8,36%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
369,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,86%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
