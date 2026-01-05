DAX 24.903 +0,1%ESt50 5.934 +0,2%MSCI World 4.492 +0,3%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.432 +0,2%Bitcoin 79.743 -0,5%Euro 1,1689 -0,3%Öl 61,55 -0,4%Gold 4.485 +0,9%
LOréal Aktie

369,00 EUR +4,70 EUR +1,29 %
STU
343,60 CHF +5,98 CHF +1,77 %
BRX
Marktkap. 194,18 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

17:01 Uhr
LOréal Sell
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
369,00 EUR 4,70 EUR 1,29%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Tom Sykes verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf regionale Erhebungen der Deutschen Bank für die Aktivität von Kunden des Kosmetikkonzerns. Diese signalisierten per saldo weiterhin eine leichte Abschwächung, da das Wachstum in den USA negativ sei./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
371,00 €		 Abst. Kursziel*:
-8,36%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
369,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,86%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

