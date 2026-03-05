DAX 23.435 -1,6%ESt50 5.670 -2,0%MSCI World 4.444 -0,3%Top 10 Crypto 9,0150 -6,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 59.447 -2,6%Euro 1,1551 -0,5%Öl 89,87 +6,6%Gold 5.090 +0,1%
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Wall Street tiefer erwartet -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Merck Aktie

110,30 EUR -3,00 EUR -2,65 %
STU
Marktkap. 53,5 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

DZ BANK

Merck Kaufen

14:31 Uhr
Merck Kaufen
Merck KGaA
110,30 EUR -3,00 EUR -2,65%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. "Ein Übergangsjahr 2026 ist eingepreist", schrieb Peter Spengler am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt steigenden Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Peer-Unternehmen Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet."/rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Kaufen

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
110,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
110,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

