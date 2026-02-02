Barclays Capital

Merck Equal Weight

08:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus liege auf möglichen Risiken für die diesjährigen Margen im Healthcare-Bereich, schrieb Charles Pitman-King am Montag mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht der Darmstädter./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT

