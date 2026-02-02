DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +0,0%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1820 +0,2%Öl 65,96 -0,5%Gold 4.931 +5,8%
Merck Aktie

Merck Aktien-Sparplan
124,80 EUR -1,35 EUR -1,07 %
STU
Marktkap. 54,59 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Barclays Capital

Merck Equal Weight

08:26 Uhr
Merck Equal Weight
Merck KGaA
124,80 EUR -1,35 EUR -1,07%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus liege auf möglichen Risiken für die diesjährigen Margen im Healthcare-Bereich, schrieb Charles Pitman-King am Montag mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht der Darmstädter./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
126,15 €		 Abst. Kursziel*:
3,05%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
124,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,17%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

