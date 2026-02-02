Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher
OMV zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.
Werte in diesem Artikel
OMV wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,44 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OMV ein EPS von 0,920 EUR je Aktie vermeldet.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,62 Milliarden EUR gegenüber 8,58 Milliarden EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 22,79 Prozent.
Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,64 EUR, gegenüber 4,25 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 27,95 Milliarden EUR im Vergleich zu 33,98 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
