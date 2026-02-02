DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 +0,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.022 -1,1%Euro1,1813 +0,2%Öl66,00 -0,5%Gold4.856 +4,2%
Bilanz im Blick

Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

03.02.26 07:15 Uhr
Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OMV zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OMV AG
49,96 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

OMV wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,44 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OMV ein EPS von 0,920 EUR je Aktie vermeldet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,62 Milliarden EUR gegenüber 8,58 Milliarden EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 22,79 Prozent.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,64 EUR, gegenüber 4,25 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 27,95 Milliarden EUR im Vergleich zu 33,98 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

