DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Sartorius erfüllt Prognose für 2025 - weiteres Wachstum angepeilt. BayWa warnt vor Abweichungen im Sanierungskonzept. Musk legt SpaceX und xAI zusammen. McDonald’s kombiniert Nuggets und Kaviar. Siltronic erfüllt Ziele für 2025 - Ausblick für 2026 noch offen. Nordex erhält Großauftrag in Schweden.
Marktentwicklung
Der deutsche Leitindex dürften am Dienstag im Plus starten.
So gewinnt der DAX vorbörslich zeitweise leicht hinzu.
Der TecDAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso mit Aufschlägen.
Der DAX setzt am Dienstag seine Erholung vorbörslich fort und nähert sich wieder der Marke von 25.000 Punkten. Am Vortag hatte der DAX nach einem nervösen Handelsstart bereits zulegen können, gestützt von einer Beruhigung an den Gold- und Silbermärkten, die sich auch am Dienstag fortsetzt. Die positive Entwicklung aus den US-Märkten wirkte zudem über Nacht auf die Börsenplätze in Asien.
Die Experten der NordLB erklärten, dass sich unter Anlegern zunehmend die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Börsenumfeld nichts geändert habe. "Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt konnten das Börsenbarometer damit nicht nachhaltig belasten", schrieben sie. In Europa werteten sie außerdem positiv, dass in Frankreich nach monatelangem Ringen der Haushalt für 2026 beschlossen wurde.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die europäischen Börsen dürften den Handel am Dienstag freundlich eröffnen.
Der EURO STOXX 50 notiert vorbörslich zeitweise moderat im Plus.
Händler rechnen am Dienstag mit einer fortgesetzten Erholung an Europas Börsen. Die starken Gewinne der US-Tech-Werte wirkten am Morgen bereits auf die asiatischen Märkte und dürften auch in Europa für Auftrieb sorgen. Im Fokus stehen am Vormittag die Verbraucherpreise in Frankreich. Branchenseitig werden insbesondere Minenwerte erwartet, nachdem Industriemetalle wie Kupfer in Asien weiter zulegen.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Zum Wochenstart präsentierten sich die US-Börsen fester.
Der Dow Jones ging mit einem Plus von 1,05 Prozent bei 49.407,66 Punkten aus dem Handel.
Auch der NASDAQ Composite schloss höher und gewann zum Wochenstart 0,56 Prozent auf 23.592,11 Zähler.
Am Freitag hatte die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher neuer Fed-Chef für Unsicherheit an den Märkten gesorgt, da Anleger befürchteten, dass die US-Notenbank in Zukunft bei Zinssenkungen vorsichtiger vorgehen könnte. Warsh wird als "Inflation Hawk" eingestuft und gilt als Befürworter eines strengeren Zinspfads, um die Inflation einzudämmen. In der Folge gerieten Rohstoffe - insbesondere Gold und Silber - sowie Kryptowährungen stark unter Druck. Inzwischen scheinen sich die Märkte jedoch etwas beruhigt zu haben. Positive Impulse kamen aus der US-Industrie: So stieg der Einkaufsmanagerindex ISM laut Institute for Supply Management im Januar um 4,7 Punkte auf 52,6 Punkte.
Die wichtigsten Märkte in Fernost verbuchen am Dienstag Aufschläge.
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise um kräftige 3,92 Prozent stärker bei 54.720,66 Punkten und erreicht dabei einen neuen Rekord.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 1,15 Prozent auf 4.061,99 Zähler an.
In Hongkong gewinnt der Hang Seng unterdessen 0,26 Prozent auf 26.846,09 Punkte.
Rückenwind von der Wall Street hat die asiatischen Börsen deutlich nach oben getrieben. Steigende US-Aktienkurse und ein stabilerer Dollar locken nach den kräftigen Verlusten vom Montag wieder Käufer an, vor allem in Japan. Der japanische Nikkei 225 wurde zeitweise auf Rekordniveau gehandelt. Besonders gefragt sind in Japan zuvor stark gefallene Technologie- und Chiptitel.
Top Themen
News-Ticker
SpaceX erschwert Moskaus Zugang zu Starlink(17:39 Uhr)