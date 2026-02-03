DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus

DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +0,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.643 -0,2%Euro1,1819 +0,2%Öl66,05 -0,4%Gold4.917 +5,5%
aktualisiert 03.02.26 08:35 Uhr

Sartorius erfüllt Prognose für 2025 - weiteres Wachstum angepeilt. BayWa warnt vor Abweichungen im Sanierungskonzept. Musk legt SpaceX und xAI zusammen. McDonald’s kombiniert Nuggets und Kaviar. Siltronic erfüllt Ziele für 2025 - Ausblick für 2026 noch offen. Nordex erhält Großauftrag in Schweden.

Der deutsche Leitindex dürften am Dienstag im Plus starten.

So gewinnt der DAX vorbörslich zeitweise leicht hinzu.
Der TecDAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso mit Aufschlägen.

Der DAX setzt am Dienstag seine Erholung vorbörslich fort und nähert sich wieder der Marke von 25.000 Punkten. Am Vortag hatte der DAX nach einem nervösen Handelsstart bereits zulegen können, gestützt von einer Beruhigung an den Gold- und Silbermärkten, die sich auch am Dienstag fortsetzt. Die positive Entwicklung aus den US-Märkten wirkte zudem über Nacht auf die Börsenplätze in Asien.

Die Experten der NordLB erklärten, dass sich unter Anlegern zunehmend die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Börsenumfeld nichts geändert habe. "Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt konnten das Börsenbarometer damit nicht nachhaltig belasten", schrieben sie. In Europa werteten sie außerdem positiv, dass in Frankreich nach monatelangem Ringen der Haushalt für 2026 beschlossen wurde.

