Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 5 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 5 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 05/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 23.01.2026 und dem 30.01.2026. Stand ist der 30.01.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: SAP SE
SAP SE: -13,82 Prozent
Quelle: SAP
Platz 29: Sartorius vz
Sartorius vz: -8,89 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -8,57 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 27: Ottobock
Ottobock: -6,54 Prozent
Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Platz 26: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -4,89 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 25: SMA Solar
SMA Solar: -4,80 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 24: HENSOLDT
HENSOLDT: -4,45 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 23: ATOSS Software
ATOSS Software: -4,22 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 22: United Internet
United Internet: -3,91 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 21: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -3,85 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 20: QIAGEN
QIAGEN: -3,27 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 19: TeamViewer
TeamViewer: -2,67 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 18: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -2,61 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 17: IONOS
IONOS: -2,33 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 16: Infineon
Infineon: -1,62 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 15: Siltronic
Siltronic: -1,50 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 14: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -1,27 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 13: Kontron
Kontron: -0,51 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 12: Bechtle
Bechtle: 0,32 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 11: CANCOM SE
CANCOM SE: 0,53 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 10: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 0,94 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 9: Nordex
Nordex: 1,02 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 8: Nagarro SE
Nagarro SE: 1,50 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 7: 1&1
1&1: 1,89 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 6: freenet
freenet: 2,08 Prozent
Quelle: freenet
Platz 5: Drägerwerk
Drägerwerk: 2,42 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 4: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,64 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 3: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 4,10 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 2: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 5,10 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 1: JENOPTIK
JENOPTIK: 18,07 Prozent
Quelle: JENOPTIK
