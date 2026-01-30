DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.174 -0,3%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 5 im Überblick

01.02.26 02:14 Uhr
TecDAX-Performance in KW 5: Diese Aktien legten zu - und diese verloren | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 5 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.613,4 PKT 36,3 PKT 1,02%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 5

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 05/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 23.01.2026 und dem 30.01.2026. Stand ist der 30.01.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: SAP SE

SAP SE: -13,82 Prozent

Quelle: SAP

Platz 29: Sartorius vz

Sartorius vz: -8,89 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 28: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -8,57 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 27: Ottobock

Ottobock: -6,54 Prozent

Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Platz 26: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -4,89 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 25: SMA Solar

SMA Solar: -4,80 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 24: HENSOLDT

HENSOLDT: -4,45 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 23: ATOSS Software

ATOSS Software: -4,22 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 22: United Internet

United Internet: -3,91 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 21: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -3,85 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 20: QIAGEN

QIAGEN: -3,27 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 19: TeamViewer

TeamViewer: -2,67 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 18: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -2,61 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 17: IONOS

IONOS: -2,33 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 16: Infineon

Infineon: -1,62 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 15: Siltronic

Siltronic: -1,50 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 14: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -1,27 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 13: Kontron

Kontron: -0,51 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 12: Bechtle

Bechtle: 0,32 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 11: CANCOM SE

CANCOM SE: 0,53 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 10: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 0,94 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 9: Nordex

Nordex: 1,02 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 8: Nagarro SE

Nagarro SE: 1,50 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 7: 1&1

1&1: 1,89 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 6: freenet

freenet: 2,08 Prozent

Quelle: freenet

Platz 5: Drägerwerk

Drägerwerk: 2,42 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 4: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,64 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 3: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 4,10 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 2: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 5,10 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 1: JENOPTIK

JENOPTIK: 18,07 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

