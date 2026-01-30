Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef. Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche. Krypto-Markt bricht ein: Anleger fliehen in Scharen aus Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. ATOSS: Gewinn übertrifft Analystenerwartungen. Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusionen mit xAI und Tesla im Gespräch.