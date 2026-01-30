BMW-Aktie steigt: ZF sichert langfristige Lieferung von 8-Gang-Getrieben
ZF wird dem Autohersteller BMW bis in die späten 2030er-Jahre sein Acht-Gang-Automatgetriebe für den Einbau in dessen Pkw liefern.
Einen entsprechenden Liefervertrag mit einem Volumen "von mehreren Milliarden Euro" vereinbarten jetzt beide Seiten. Dabei werde der 8HP-Getriebebaukasten kontinuierlich weiterentwickelt, heißt es in einer Mitteilung des Automobilzulieferers aus Friedrichshafen. ZF gewinne so Planungssicherheit.
Die BMW-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent höher bei 87,96 Euro.
