BMW-Aktie steigt: ZF sichert langfristige Lieferung von 8-Gang-Getrieben

02.02.26 15:08 Uhr
Aktie im Plus: ZF liefert auch künftig 8-Gang-Getriebe an BMW | finanzen.net

ZF wird dem Autohersteller BMW bis in die späten 2030er-Jahre sein Acht-Gang-Automatgetriebe für den Einbau in dessen Pkw liefern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,92 EUR 0,42 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Einen entsprechenden Liefervertrag mit einem Volumen "von mehreren Milliarden Euro" vereinbarten jetzt beide Seiten. Dabei werde der 8HP-Getriebebaukasten kontinuierlich weiterentwickelt, heißt es in einer Mitteilung des Automobilzulieferers aus Friedrichshafen. ZF gewinne so Planungssicherheit.

Die BMW-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent höher bei 87,96 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com, Johannes Simon/Getty Images

