DAX 24.678 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1680 -0,4%Öl 60,99 +0,3%Gold 4.419 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Rohstoffkurse am Mittag Rohstoffkurse am Mittag
SAP-Aktie nach 52-Wochen-Tief im Plus: Warum der Softwareriese 2026 vor einer entscheidenden Phase steht SAP-Aktie nach 52-Wochen-Tief im Plus: Warum der Softwareriese 2026 vor einer entscheidenden Phase steht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
94,72 EUR -1,24 EUR -1,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 58,65 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

13:06 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
94,72 EUR -1,24 EUR -1,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
94,74 €		 Abst. Kursziel*:
-6,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
94,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,04%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

16.12.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
09.12.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
26.11.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick BMW-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt BMW-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
finanzen.net Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Montagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Einbußen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag in Grün
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus
Business Times BMW names veteran Nedeljkovic as CEO to tackle China, Tesla
Financial Times BMW chief to leave after 35 years at carmaker
MarketWatch My friend cosigned a loan for a BMW, but the driver defaulted. They’re both on the hook for $5K. What happens now?
Business Times BMW mulls adding range-extending engines to EV models in China
Business Times BMW boosts profit margin for cars in third quarter
Korea Times Samsung SDI, BMW to jointly validate all-solid-state batteries
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen