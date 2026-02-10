Neues Modell

Tesla hat eine neue Variante eines seiner meistverkauften Modellen auf den US-Markt gebracht und so seine Produktpalette weiter ausgebaut.

• Tesla erweitert Produktpalette mit neuer Model Y-Variante

• Model 3 und Model Y dominierten Teslas Verkäufe 2025

• Cox Automotive: Für 2026 wird ein Wachstum des US-Elektrofahrzeugmarktes erwartet



Am 02. Februar 2026 stellte der von Elon Musk geleitete Elektroautohersteller Tesla eine neue Variante seines erfolgreichen Model Y vor. Einen Tag später teilte Musk auf X (ehemals Twitter) einen Beitrag eines Nutzers, der sich auf das neue "Model Y AWD" bezieht:

NEWS: Tesla has just launched a new Model Y variant in the U.S. called the Model Y AWD for $41,990.



• 294 mile range

• 0-60mph: 4.6s



Tesla has also renamed the Model Y Standard to the Model Y RWD.



New U.S. Model Y lineup:

• Model Y RWD

• Model Y AWD

• Model Y Premium RWD… pic.twitter.com/ZyHpRaxPeT

Neue AWD-Varianten in den USA

Laut Teslas-Webseite erweiterte der E-Autohersteller sein Angebot des Model Y in den USA um eine neue Allradversion: Mit dem neuen Model Y AWD kommt erstmals eine preisgünstigere Allrad-Variante auf den Markt. Mit einem Preis von 41.990 US-Dollar liegt sie unter den Premium- und Performance-Versionen, die 48.990 beziehungsweise 57.490 US-Dollar kosten.

Model Y mit Allradantrieb erweitert Auswahl

Laut den offiziellen technischen Daten auf der Tesla-Webseite beschleunigt das Einstiegsmodell der AWD-Reihe des Model Y schneller als das heckgetriebene Einstiegsmodell der RWD-Reihe (Rear-Wheel Drive). Die Angaben hinsichtlich Komfort, Ausstattung und einer Reichweite von rund 294 Meilen zeigen, dass die Allradversion jedoch hinter den höherwertigen Premium- und Performance-Varianten der AWD-Reihe zurückbleibt. Käufer können somit gezielt zwischen einer kostengünstigeren Allradoption und einer Premium- oder Performance-Ausführung mit erweiterten Features wählen, wodurch das Model-Y-Portfolio noch vielseitiger und attraktiver wird.

Teslas frühere Standard-Versionen

Bereits im Oktober 2025 hatte Tesla mit den günstigeren Standard-Versionen von Model Y und Model 3 die Einstiegspreise um rund 5.000 US-Dollar gesenkt, berichtet Reuters. Für 2026 sind diese kostengünstigen Modelle ein zentraler Baustein von Teslas Vorgehen: Sie sollen die Marke für kostenorientierte Käufer attraktiver machen, heißt es weiter. Die Model Y-Fahrzeuge gehören zu den meistverkauften Fahrzeugen des Unternehmens: Wie aus Unternehmensangaben hervorgeht lieferte Tesla 2025 weltweit insgesamt rund 1.585.000 Model 3- und Model Y-Fahrzeuge aus. Da Tesla die Auslieferungen nicht nach einzelnen Modellen aufschlüsselt, lassen sich nur kombinierte Zahlen betrachten. Vergleicht man die Zahlen, wird jedoch deutlich, dass Model 3 und Model Y weit häufiger verkauft wurden als die anderen Tesla-Modelle, von denen zusammen nur knapp 51.000 Fahrzeuge ausgeliefert wurden.

US-Elektroautomarkt rechnet 2026 mit Wachstum

Daten von Cox Automotive zeigen, dass die US-Elektroautoverkäufe im vierten Quartal 2025 deutlich eingebrochen sind: Mit nur 234.000 verkauften Einheiten lagen sie 46 Prozent unter dem Vorquartal, vor allem infolge des Auslaufens staatlicher Kaufanreize.

Insgesamt war 2025 für Tesla dennoch erfolgreich: Der E-Autohersteller blieb 2025 mit 589.000 verkauften Einheiten Marktführer, General Motors folgte mit über 150.000 verkauften Fahrzeugen, so Cox Automotive weiter.

Für 2026 erwarte Cox Automotive ein moderates Wachstum - unterstützt durch neue Modelle wie den 2026 Chevrolet Bolt, den Rivian R2 und den BMW iX3 SUV sowie den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur. Politische Unsicherheiten bleiben jedoch ein wichtiger Faktor, da weniger Druck auf Hersteller besteht, Emissionen zu reduzieren, doch Cox Automotive geht davon aus, dass sich der US-Markt langfristig weiter auf Elektromobilität umstellen wird.

Redaktion finanzen.net