Tesla Aktie
Marktkap. 1,24 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 250 auf 350 US-Dollar je Aktie angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Tesla sei in Wachstumsbereichen wie KI, humanoiden Robotern, FSD Software und Robotaxis als Pionier vertreten, schrieb Markus Leistner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs reflektiere aber bereits ein sehr hohes Maß an Optimismus und könnte bei erneuten Projektverzögerungen einen stärkeren Rücksetzer erleiden./mf/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Verkaufen
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
$ 451,67
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
$ 449,88
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 335,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
