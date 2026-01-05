DAX 24.899 +0,1%ESt50 5.910 -0,2%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.070 -0,1%Euro 1,1710 -0,1%Öl 62,08 +0,5%Gold 4.461 +0,4%
Tesla Aktie

383,80 EUR -1,35 EUR -0,35 %
STU
449,88 USD +11,77 USD +2,69 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 1,24 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

12:01 Uhr
Tesla Verkaufen
Tesla
383,80 EUR -1,35 EUR -0,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 250 auf 350 US-Dollar je Aktie angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Tesla sei in Wachstumsbereichen wie KI, humanoiden Robotern, FSD Software und Robotaxis als Pionier vertreten, schrieb Markus Leistner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs reflektiere aber bereits ein sehr hohes Maß an Optimismus und könnte bei erneuten Projektverzögerungen einen stärkeren Rücksetzer erleiden./mf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:27 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Verkaufen

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
$ 451,67		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
$ 449,88		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 335,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

12:01 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Tesla zu myNews hinzufügen