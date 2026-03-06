DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2310 +3,8%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
Renault Aktie

Marktkap. 8,09 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Bernstein Research

Renault Outperform

10:06 Uhr
Renault Outperform
Renault S.A.
28,72 EUR 0,02 EUR 0,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung strategischer Ziele mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Diese enthielten im Vergleich zur Strategie des vorherigen Managements des Automobilherstellers keine Überraschungen, schrieb Stephen Reitman am Dienstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Outperform

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,80 €		 Abst. Kursziel*:
49,31%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
28,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,72%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

10:06 Renault Outperform Bernstein Research
21.02.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Renault Sell UBS AG
20.02.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Renault Overweight Barclays Capital
