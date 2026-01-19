DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
Renault Aktie

Renault Aktien-Sparplan
31,36 EUR +0,09 EUR +0,29 %
STU
29,09 CHF +0,18 CHF +0,64 %
BRX
Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

UBS AG

Renault Sell

12:21 Uhr
Renault Sell
Renault S.A.
31,36 EUR 0,09 EUR 0,29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der letzten Telefonkonferenz mit dem Management vor den anstehenden Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Autokonzern habe seinen Ergebnisausblick auf 2025 bestätigt, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr sollten die Margen der Franzosen eine weitere Normalisierung zeigen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Sell

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
31,45 €		 Abst. Kursziel*:
-10,97%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
31,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,71%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

12:21 Renault Sell UBS AG
11:11 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:01 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
19.01.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

