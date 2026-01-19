Renault Aktie
Marktkap. 9,18 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der letzten Telefonkonferenz mit dem Management vor den anstehenden Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Autokonzern habe seinen Ergebnisausblick auf 2025 bestätigt, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr sollten die Margen der Franzosen eine weitere Normalisierung zeigen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Renault Sell
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
31,45 €
|Abst. Kursziel*:
-10,97%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
31,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,71%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
