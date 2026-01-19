Renault Aktie
Marktkap. 9,18 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault vor Zahlen zum zweiten Halbjahr von 44 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Entsprechend den Konsensprognosen rechne er mit einer Marge etwas unter der Zielvorgabe des Autokonzerns, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Margen- und Free-Cashflow-Ausblick auf 2026 dürfte im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 sinken./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,45 €
|Abst. Kursziel*:
33,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,80%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
