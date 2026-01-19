DAX 24.612 -1,4%ESt50 5.856 -1,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.682 -2,3%Euro 1,1726 +0,7%Öl 64,28 +0,2%Gold 4.725 +1,2%
Renault Aktie

31,39 EUR +0,12 EUR +0,38 %
STU
29,04 CHF +0,14 CHF +0,48 %
BRX
Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Deutsche Bank AG

Renault Hold

11:11 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
Renault S.A.
31,39 EUR 0,12 EUR 0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault vor Zahlen zum zweiten Halbjahr von 44 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Entsprechend den Konsensprognosen rechne er mit einer Marge etwas unter der Zielvorgabe des Autokonzerns, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Margen- und Free-Cashflow-Ausblick auf 2026 dürfte im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 sinken./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,45 €		 Abst. Kursziel*:
33,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,80%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

11:11 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:01 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
19.01.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Renault S.A.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Renault auf 'Hold' - Ziel runter auf 38 Euro
dpa-afx Daimler Truck-Aktie im Plus: Militärlaster-Lieferung an Frankreich
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Wie Experten die Renault-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Financial Times Renault to team up with French defence group to make drones for Ukraine
Korea Times Renault Korea unveils Filante luxury SUV for 1st time globally
Korea Times Renault Korea sets sights on 2026 market rebound
Zacks Will Ford's Renault Alliance Help Counter Rising Chinese EV Rivals?
Benzinga Ford Revs Up Europe Strategy With Renault Deal And New EV Push
Financial Times ‘Fight for our lives’: Ford turns to Renault in Europe EV war against China rivals
Korea Times Renault Korea bolsters hybrid portfolio with Grand Koleos, Arkana
Financial Times Renault and Nissan in talks over reviving alliance after leadership changes
