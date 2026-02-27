Stanley Druckenmiller: So war sein Aktien-Depot im 4. Quartal 2025 aufgestellt
Stanley Druckenmiller hat im vierten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne Family Office vorgenommen. Auf diese Investments setzte er im jüngsten Jahresviertel.
Starinvestor Stanley Druckenmiller verwaltete über sein Duquesne Family Office zuletzt Investments im Wert von rund 4,49 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025). Da das verwaltete Vermögen damit deutlich über der Meldeschwelle von 100 Millionen US-Dollar liegt, muss er quartalsweise ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichen, das seine Investitionen offenlegt.
Für das vierte Quartal 2025 zeigt dieses Dokument zahlreiche Anpassungen im Porfolio. So haben es einige Investments neu unter die zehn größten Aktienbeteiligungen des Duquesne Family Office geschafft - und auch bei allen anderen Top-Positionen wurden Änderungen vorgenommen. Die größte Wette von Druckenmiller bleibt jedoch weiterhin unangefochten.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktienbeteiligungen des Starinvestors nach ihrem Anteil am Gesamtdepot zum 31. Dezember 2025. Investitionen in andere Anlageformen wie beispielsweise ETFs wurden nicht berücksichtigt.
Platz 10: NewAmsterdam Pharma Company
Seine Position an Newamsterdam Pharma Company hat Druckenmiller im vierten Quartal 2025 um 60 Prozent ausgebaut. Inklusive der neu zugekauften Anteilsscheine befanden sich zum Jahresende somit 3.070.146 Papiere des Pharmaunternehmens im Depot. Mit einem Wert von rund 107,7 Millionen US-Dollar und einem Anteil am gesamten Depot von 2,40 Prozent schaffte es das Unternehmen neu unter die Top Ten der Druckenmiller-Beteiligungen.
Quelle: sec.gov, Bild: Adam Michal Ziaja / Shutterstock.com
Platz 9: Sea
Im vierten Quartal 2025 hat Stanley Druckenmiller über sein Duquesne Family Office auch bei dem Technologiekonzern Sea, mit Sitz in Singapur, kräftig zugeschlagen. Die Position wurde um 669.920 Anteilsscheine (+244 Prozent) aufgestockt, sodass sich zum Stichtag 944.120 Sea-Aktien im Depot befanden. Diese waren zum 31. Dezember 120,44 Millionen US-Dollar wert (2,68 Prozent des Gesamtdepots) und schafften es damit auf Platz neun im Ranking.
Quelle: sec.gov, Bild: PrasitRodphan / Shutterstock.com
Platz 8: Alphabet A
Auch bei Alphabet hat Druckenmillers Duquesne Family Office im abgelaufenen Jahresviertel zugegriffen: So fanden 282.800 A-Aktien den Weg ins Depot - ein Plus von 277 Prozent. Zum Stichtag befanden sich damit 385.000 Alphabet-Aktien im Wert von 120,51 Millionen US-Dollar im Depot, die der Google-Mutter mit einem Anteil am Gesamtdepot in Höhe von 2,68 Prozent Platz acht im Ranking bescheren.
Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 7: Coupang
Vom sechsten Platz im Vorquartal auf den siebten Platz im vierten Quartal 2025 ging es für den Onlinehändler Coupang nach unten. Hier kaufte Druckenmiller ganze 2.139.785 Aktien hinzu (+46 Prozent) und hielt zum Stichtag somit insgesamt 6.772.909 Anteilsscheine mit einem Wert von insgesamt rund 159,77 Millionen US-Dollar. Die Beteiligung machte damit 3,55 Prozent am gesamten Depot aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 6: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
Dagegen trennte sich Druckenmiller mit seinem Duquesne Family Office im vierten Quartal 2025 von 222.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien (-29 Prozent). Zum Stichtag am 31. Dezember befanden sich somit noch 543.085 TSMC-Papiere im Depot, die 165,04 Millionen US-Dollar wert waren. Mit einem Anteil von 3,67 Prozent am Gesamtdepot ergibt das Platz sechs für den weltweit größten unabhängigen Auftragsfertiger für Halbleiterchips.
Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com
Platz 5: Amazon
Von Platz zehn im Vorquartal hat Amazon den Sprung auf Platz fünf im vierten Quartal 2025 geschafft. Die Beteiligung am Online-Riesen hat Druckenmillers Duquesne Family Office um 300.870 Amazon-Aktien ausgebaut. Zum Stichtag am 31. Dezember befanden sich insgesamt 737.940 Anteile im Wert von rund 170,33 Millionen US-Dollar im Portfolio. Der Anteil am Gesamtdepot lag bei 3,79 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Benny Marty / Shutterstock.com
Platz 4: Woodward
Um einen Platz nach oben auf Rang vier ging es im vierten Quartal 2025 für den Hersteller von Steuerungssystemen und Komponenten für Gas- und Dampfturbinen Woodward. Druckenmillers Duquesne Family Office trennte sich hier im Berichtszeitraum von 42.085 Papieren. Die übrigen 590.930 Woodward-Aktien waren zum Quartalsende 178,65 Millionen US-Dollar wert und machten 3,97 Prozent am Gesamtdepot aus.
Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com
Platz 3: Teva Pharmaceutical Industries
Im vierten Quartal 2025 stieß die Investmentfirma Duquesne Family Office 10.719.065 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien ab. Druckenmiller reduzierte die Beteiligung damit um 65 Prozent auf insgesamt 5.874.870 Anteilsscheine. Dennoch hielt sich das Investment mit einem Gesamtwert von rund 183,36 Millionen US-Dollar und einem Depot-Anteil von 4,08 Prozent auf Platz drei im Ranking.
Quelle: sec.gov, Bild: Teva Pharmaceutical Industries
Platz 2: Insmed
Das Investment in Insmed hielt sich im letzten Jahresviertel 2025 auf Rang zwei. Auch hier reduzierte Druckenmiller die Position und verkaufte 941.683 Aktien des Biotechnologieunternehmens, wodurch die Position um 39 Prozent zurückging. Insgesamt befanden sich zum Stichtag noch 1.481.752 Papiere des Unternehmens im Duquesne Family Office-Depot. Die Position kam damit auf einen Wert von rund 257,88 Millionen US-Dollar und einen Anteil am Depot in Höhe von 5,74 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 1: Natera
Das größte Aktien-Investment von Stanley Druckenmillers Duquesne Family Office war auch im vierten Quartal 2025 Natera. Im Berichtszeitraum reduzierte Druckenmiller allerdings auch sein Top-Investment um 703.175 Aktien (-22 Prozent), sodass sich zum Stichtag am 31. Dezember insgesamt noch 2.511.357 Papiere des Biotechnologieunternehmens im Depot befanden. Diese hatten insgesamt einen Börsenwert von rund 575,33 Millionen US-Dollar und kamen damit auf einen Depotwert von 12,80 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
