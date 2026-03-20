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Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

14:16 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
181,74 EUR 3,80 EUR 2,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Überhöhte KI-Investitionen und ein im Vergleich zu den Wettbewerbern schwächeres Wachstum der Cloud-Plattform hätten die Stimmung für die Aktie kräftig belastet, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Frühindikatoren wie etwa der Auftragsaufbau und langfristige Zusagen deuteten jedoch auf eine erneute Wachstumsbeschleunigung hin, sobald die Kapazitäten in Betrieb gingen. Die Sorgen wegen der Investitionen hält der Analyst für übertrieben./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 205,37		 Abst. Kursziel*:
46,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 211,07		 Abst. Kursziel aktuell:
42,13%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 291,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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