Amazon Aktie
Marktkap. 1,91 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Überhöhte KI-Investitionen und ein im Vergleich zu den Wettbewerbern schwächeres Wachstum der Cloud-Plattform hätten die Stimmung für die Aktie kräftig belastet, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Frühindikatoren wie etwa der Auftragsaufbau und langfristige Zusagen deuteten jedoch auf eine erneute Wachstumsbeschleunigung hin, sobald die Kapazitäten in Betrieb gingen. Die Sorgen wegen der Investitionen hält der Analyst für übertrieben./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 205,37
|Abst. Kursziel*:
46,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 211,07
|Abst. Kursziel aktuell:
42,13%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 291,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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