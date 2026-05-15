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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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Marktkap. 30,48 Mrd. EUR

KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

11:41 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
948,30 EUR 18,30 EUR 1,97%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit Shopify bringe dem Bezahldienstleister keinen direkten Schub, sei aber ein weiteres Erfolgssignal, schrieb Justin Forsythe am Donnerstagabend./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
949,00 €		 Abst. Kursziel*:
68,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
948,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,72%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.471,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

11:41 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
28.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
07.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
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