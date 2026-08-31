DAX 26.001 -1,0%ESt50 6.375 -0,7%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,12 -1,9%Nas 26.371 -0,1%Bitcoin 67.164 -0,7%Euro 1,1596 -0,2%Öl 92,3 +2,0%Gold 4.372 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Fielmann Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fielmann Aktien-Sparplan
39,30 EUR +0,25 EUR +0,64 %
STU
finanzen.net zero
Fielmann jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,3 Mrd. EUR

KGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577220

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005772206

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FLMNF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Fielmann Buy

10:21 Uhr
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
39,30 EUR 0,25 EUR 0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fielmann von 63 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung aufgrund des Deutschlandgeschäfts erscheine überschaubar, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Buy

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,20 €		 Abst. Kursziel*:
66,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,76%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

10:21 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Fielmann Halten DZ BANK
21.08.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Fielmann AG

finanzen.net Analystenmeinungen Fielmann-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August Fielmann-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 63 Euro
EQS Group EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Fielmann auf 'Halten' - Fairer Wert 43 Euro
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Fielmann nach Warnung unter Druck
dpa-afx Fielmann-Aktie sackt ab: Prognose wegen schwacher Nachfrage in Deutschland gesenkt
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne
EQS Group EQS-News: Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Fielmann Group AG updates guidance for the 2026 financial year amid continued consumer uncertainty in Germany
EQS Group EQS-News: Fielmann Group accelerates international sales growth in Q2/2026 and increases pace of global expansion
EQS Group EQS-News: Fielmann Group reports record FY2025 results, expands market shares and guides 5% to 7% sales growth in 2026
EQS Group EQS-News: Fielmann Group successfully concludes Vision 2025
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Fielmann Group with Q3 results on track to reach FY2025 guidance, 9M/2025 Adj. EBITDA margin in Europe reaches 24.8%
RSS Feed
Fielmann AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.