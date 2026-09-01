RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

12:06 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Ölkonzern sei stärker als die Konkurrenz im Nahen Osten engagiert, bleibe aber ein Nutznießer des aktuellen Geschäftsumfelds, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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