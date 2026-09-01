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AI Analyse

RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

12:06 Uhr
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Ölkonzern sei stärker als die Konkurrenz im Nahen Osten engagiert, bleibe aber ein Nutznießer des aktuellen Geschäftsumfelds, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
77,39 €		 Abst. Kursziel*:
9,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
77,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,73%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:06 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
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