TotalEnergies Aktie
Marktkap. 167,99 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
AI Analyse
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Ölkonzern sei stärker als die Konkurrenz im Nahen Osten engagiert, bleibe aber ein Nutznießer des aktuellen Geschäftsumfelds, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
77,39 €
|Abst. Kursziel*:
9,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
77,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,73%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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