Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,26 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
AI Analyse
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Deal mit Uber überlagere die operative Entwicklung, schrieb Annick Maas am Mittwoch. Sie wies darauf hin, dass bessere Trends im zweiten Quartal zu höheren Jahreszielen geführt hätten. In beinahe allen Regionen sei es gut gelaufen. Der Uber-Deal werde allerdings wohl erst im zweiten Halbjahr 2027 abgeschlossen./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 15:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
36,62 €
|Abst. Kursziel*:
13,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
36,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,26%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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