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AI Analyse

UBS AG

Delivery Hero Neutral

10:26 Uhr
Delivery Hero Neutral
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen des Essenslieferanten wertete Jo Barnet-Lamb in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag als stark. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um rund acht Prozent über der Konsensschätzung. Das Segment Dmart für den schnellen Einkauf habe die höchste Wachstumsrate seit mehr als drei Jahren aufgewiesen. Mit Blick auf Asien hätten sich die Umsätze in Südkorea verbessert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,28 €		 Abst. Kursziel*:
11,32%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

10:26 Delivery Hero Neutral UBS AG
09:26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
09:06 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
25.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
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