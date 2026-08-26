NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,42 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
AI Analyse
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 315 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Titan habe sich in Erinnerung gebracht, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Der Ausblick habe die Erwartungen klar übertroffen. Bemerkenswert seien vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2028 im Kalenderjahr 2027. Jüngste Margensorgen hätten sich zwar bestätigt, diese Entwicklung sei allerdings in den Griff zu bekommen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:33 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 209,66
|Abst. Kursziel*:
90,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 219,51
|Abst. Kursziel aktuell:
82,22%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 298,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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