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AI Analyse

UBS AG

TRATON Neutral

08:01 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Aktien nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers, der zum VW-Konzern gehört, sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Er will nun an der Seitenlinie weitere Daten von der China-Strategie der Marke Scania abwarten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,12 €		 Abst. Kursziel*:
10,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,27%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

08:01 TRATON Neutral UBS AG
12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
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