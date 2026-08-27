TRATON Aktie
Marktkap. 19,2 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
AI Analyse
TRATON Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Aktien nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers, der zum VW-Konzern gehört, sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Er will nun an der Seitenlinie weitere Daten von der China-Strategie der Marke Scania abwarten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,12 €
|Abst. Kursziel*:
10,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,27%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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