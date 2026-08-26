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Symbol CRM

AI Analyse

UBS AG

Salesforce Neutral

09:11 Uhr
Salesforce Neutral
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 210 auf 240 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bekräftigung der Wachstumsaussichten könnte durchaus gut genug sein für die Aktien des SAP-Konkurrenten, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag mit Blick auf nachbörsliche Kursgewinne von 13 Prozent./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Neutral

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 205,62		 Abst. Kursziel*:
16,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 229,68		 Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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