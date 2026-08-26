Salesforce Aktie
Marktkap. 144,56 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
AI Analyse
Salesforce Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 210 auf 240 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bekräftigung der Wachstumsaussichten könnte durchaus gut genug sein für die Aktien des SAP-Konkurrenten, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag mit Blick auf nachbörsliche Kursgewinne von 13 Prozent./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 240,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 205,62
|Abst. Kursziel*:
16,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 229,68
|Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 257,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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