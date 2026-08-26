DZ BANK

Infineon Kaufen

17:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Für den Chiphersteller sei mit Blick auf das Thema Autonomes Fahren die breite Einführung von Level 2+/2++-Systemen wirtschaftlich relevanter als eine zunächst auf wenige Fahrzeuge begrenzte Einführung von Level 3 oder Level 4, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Softwaredefinierte Fahrzeuge hätten bereits 2025 rund 11 Prozent des Konzernumsatzes ausgemacht. Der zunehmende Funktionsumfang führe zu einer steigenden Nachfrage nach von Infineon angebotenen Komponenten. "Das KI-Geschäft bleibt der zentrale kurzfristige Wachstumstreiber und profitiert von einer sehr dynamischen Nachfrage."/ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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