Infineon Aktie
Marktkap. 71,42 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
AI Analyse
Infineon Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Für den Chiphersteller sei mit Blick auf das Thema Autonomes Fahren die breite Einführung von Level 2+/2++-Systemen wirtschaftlich relevanter als eine zunächst auf wenige Fahrzeuge begrenzte Einführung von Level 3 oder Level 4, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Softwaredefinierte Fahrzeuge hätten bereits 2025 rund 11 Prozent des Konzernumsatzes ausgemacht. Der zunehmende Funktionsumfang führe zu einer steigenden Nachfrage nach von Infineon angebotenen Komponenten. "Das KI-Geschäft bleibt der zentrale kurzfristige Wachstumstreiber und profitiert von einer sehr dynamischen Nachfrage."/ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Kaufen
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
58,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
57,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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