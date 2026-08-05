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Bernstein Research

Infineon Outperform

11:41 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der im Vergleich zum Vorquartal um 5 auf 30 Milliarden Euro gestiegene Auftragsbestand spiegele die Investitionen der Kunden in Künstliche Intelligenz wider, schrieb David Dai in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch die Prognosen des Chip-Herstellers für die Preise seien stark./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
60,00 €		 Abst. Kursziel*:
70,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
59,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,03%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-News: Infineon Technolgies AG: Q3 FY 2026 concluded with record sales driven by strong AI business; further significant increase in revenue and margin expected in Q4 FY 2026
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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