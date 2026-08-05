Infineon Aktie
Marktkap. 82,97 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der im Vergleich zum Vorquartal um 5 auf 30 Milliarden Euro gestiegene Auftragsbestand spiegele die Investitionen der Kunden in Künstliche Intelligenz wider, schrieb David Dai in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch die Prognosen des Chip-Herstellers für die Preise seien stark./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Outperform
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
60,00 €
|Abst. Kursziel*:
70,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
59,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,03%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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