Warburg Research

DEUTZ Buy

11:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Das zweite Quartal des Motorenbauers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aufträge seien unterdessen etwas enttäuschend ausgefallen, der Ausblick aber bestätigt worden./rob/mf/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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