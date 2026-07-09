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Symbol DEUZF

Warburg Research

DEUTZ Buy

09:01 Uhr
DEUTZ Buy
Aktie in diesem Artikel
DEUTZ AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutz mit einem Kursziel von 13,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG sei für den Motorenbauer ein transformativer und strategisch sinnvoller Schritt im Rüstungsgeschäft zu einem guten Preis, schrieb Stefan Augustin in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
13,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,45 €		 Abst. Kursziel*:
39,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,66%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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