Warburg Research

DEUTZ Buy

09:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutz mit einem Kursziel von 13,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG sei für den Motorenbauer ein transformativer und strategisch sinnvoller Schritt im Rüstungsgeschäft zu einem guten Preis, schrieb Stefan Augustin in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG