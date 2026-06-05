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Symbol DEUZF

Warburg Research

DEUTZ Buy

13:26 Uhr
DEUTZ Buy
Aktie in diesem Artikel
DEUTZ AG
9,77 EUR 0,24 EUR 2,46%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 12,90 auf 13,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin lobte am Montag die Ausweitung des Energiegeschäfts nach dem soliden ersten Quartal des Motorenbauers dank der Übernahme des brasilianischen Generatorenherstellers Maxi Trust Power./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
13,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,89 €		 Abst. Kursziel*:
33,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,11%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DEUTZ AG

13:26 DEUTZ Buy Warburg Research
11.05.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
11.05.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 DEUTZ Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: DEUTZ AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Dietmar Voggenreiter, buy
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