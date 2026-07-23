Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,58 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen und einem angepassten Ausblick von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe wohl seine Ziele für Kosten und Erträge im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2026 falsch kalibriert, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Entwicklungen bei den Inputkosten und der anhaltende Wettbewerbsdruck kämen zwar nicht völlig überraschend, doch schienen diese Faktoren Jungheinrich stärker getroffen zu haben als den Wettbewerber Kion./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,82 €
|Abst. Kursziel*:
81,31%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
80,29%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|15:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.11.20
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.22
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.22
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.22
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.21
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA