Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,58 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Den reduzierten Ergebnisausblick des Gabelstapler-Herstellers habe er erwartet, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,46 €
|Abst. Kursziel*:
83,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
83,08%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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