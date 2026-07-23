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Symbol JGHAF

Warburg Research

Jungheinrich Buy

11:01 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Den reduzierten Ergebnisausblick des Gabelstapler-Herstellers habe er erwartet, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,46 €		 Abst. Kursziel*:
83,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,08%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

11:01 Jungheinrich Buy Warburg Research
23.07.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
21.07.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
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