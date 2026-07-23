STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 51,99 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 75 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe ein ordentliches zweites Quartal hinter sich gebracht, aber für das dritte eine Prognose unter der normalen Saisonalität gegeben, schrieb Johannes Schaller am Freitag nach dem Bericht. Mit Blick auf 2027 sei die Anlagestory aber vollständig intakt./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,07 €
|Abst. Kursziel*:
45,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,58%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
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|STMicroelectronics Underweight
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|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|STMicroelectronics Neutral
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|STMicroelectronics Neutral
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|STMicroelectronics Neutral
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