STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 55,64 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 34 auf 65 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Seine weniger negative Einschätzung von STMicro begründet der Experte mit Margensorgen, die bei steigenden Umsatzerwartungen so nicht mehr gegeben seien./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Equal Weight
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
64,66 €
|Abst. Kursziel*:
0,53%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
64,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,39%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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