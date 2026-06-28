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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

Barclays Capital

STMicroelectronics Equal Weight

11:11 Uhr
STMicroelectronics Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
64,75 EUR 2,44 EUR 3,92%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 34 auf 65 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Seine weniger negative Einschätzung von STMicro begründet der Experte mit Margensorgen, die bei steigenden Umsatzerwartungen so nicht mehr gegeben seien./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Equal Weight

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
64,66 €		 Abst. Kursziel*:
0,53%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
64,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,39%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

11:11 STMicroelectronics Equal Weight Barclays Capital
08:01 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.06.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
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