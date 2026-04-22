DAX 24.181 -0,1%ESt50 5.901 -0,1%MSCI World 4.626 -0,1%Top 10 Crypto 9,9860 -0,4%Nas 24.591 -0,3%Bitcoin 66.914 +0,1%Euro 1,1706 +0,0%Öl 103,6 +2,0%Gold 4.718 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon, Honeywell, Netflix, Microsoft, Hims&Hers im Fokus
Top News
Infineon-Aktie steigt erstmals seit 2000 über 50 Euro: Texas Instruments und STMicro treiben an Infineon-Aktie steigt erstmals seit 2000 über 50 Euro: Texas Instruments und STMicro treiben an
Deutsche Telekom-Aktie erholt sich teils von Vortagesverlusten Deutsche Telekom-Aktie erholt sich teils von Vortagesverlusten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
42,90 EUR +4,85 EUR +12,75 %
STU
42,74 EUR +3,94 EUR +10,15 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 33,43 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

Barclays Capital

STMicroelectronics Underweight

16:26 Uhr
STMicroelectronics Underweight
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
42,90 EUR 4,85 EUR 12,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics nach der Vorlage von Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Chipkonzern habe einen starken Ausblick auf das zweite Quartal abgegeben, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im ersten Jahresviertel sei das Erforderliche eingetreten, indem die Erwartungen übertroffen worden seien. Wenn sich der Aufschwung fortsetzen würde, wäre die Bewertung der Aktie seiner Ansicht nach angemessen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Underweight

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
41,26 €		 Abst. Kursziel*:
-39,40%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
42,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-41,72%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

16:26 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
13:56 STMicroelectronics Buy UBS AG
09:11 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx Starke Geschäftsprognosen Infineon-Aktie steigt erstmals seit 2000 über 50 Euro: Texas Instruments und STMicro treiben an Infineon-Aktie steigt erstmals seit 2000 über 50 Euro: Texas Instruments und STMicro treiben an
finanzen.net STMicroelectronics-Aktie springt an: Gewinn des Infineon-Rivalen steigt - Erwartungen nicht erfüllt
dpa-afx ROUNDUP 2: STMicro sieht anziehende Nachfrage - Aktie legt kräftig zu
TraderFox STMicro: Der Zulieferer für AWS, NVIDIA und SpaceX beschleunigt das Wachstum. Die Aktie eskaliert - wir sind dabei!
dpa-afx ROUNDUP: STMicro sieht anziehende Nachfrage - Aktie springt an
dpa-afx STMicro sieht anziehende Nachfrage
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TraderFox STMicro: Warum der Amazon-Aktionärsbrief bullisch für diesen AWS-Zulieferer ist!
Benzinga Comcast, Molina Healthcare, STMicroelectronics And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday
Benzinga STMicroelectronics Stock Hits 52-Week High - Here&#39;s Why
Benzinga STMicroelectronics Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
Zacks STMicroelectronics to Post Q1 Earnings: What's in Store for the Stock?
Zacks STMicroelectronics (STM) Surges 6.4%: Is This an Indication of Further Gains?
Benzinga If You Invested $1000 In STMicroelectronics Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga STMicroelectronics Starts Delivering Locally Made Chips In China
Zacks STMicroelectronics (STM) Soars 6.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
RSS Feed
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen