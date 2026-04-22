STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 33,43 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für STMicroelectronics nach der Vorlage von Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Chipkonzern habe einen starken Ausblick auf das zweite Quartal abgegeben, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im ersten Jahresviertel sei das Erforderliche eingetreten, indem die Erwartungen übertroffen worden seien. Wenn sich der Aufschwung fortsetzen würde, wäre die Bewertung der Aktie seiner Ansicht nach angemessen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Underweight
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
41,26 €
|Abst. Kursziel*:
-39,40%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
42,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-41,72%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
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