Marktkap. 22,31 Mrd. EUR

KGV 15,67 Div. Rendite 1,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Underweight

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
24,37 €		 Abst. Kursziel*:
-13,83%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
24,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,48%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

13:21 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
12.12.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
01.12.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

